Диетолог объяснила, почему сахарозаменители приводят к увеличению веса

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Сахарозаменители действительно могут спровоцировать рост объема жировых отложений. Происходит это из-за стандартных реакций организма на сладкое, рассказала Москве 24 врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.

Ранее ученые из американского Университета Миннесоты заявили, что искусственные подсластители влияют на увеличение жира в организме. Как сообщило издание International Journal of Obesity, эксперты изучали употребление продуктов в течение 20 лет и выяснили, что популярный сахарозаменитель аспартам способствует увеличению запаса жира в мышцах и животе.

"В случае с ним у нашего организма хорошая память, как реагировать на сладкий вкус, – идет выброс инсулина. Из-за этого в крови снижается уровень сахара, и человек впадает в гипогликемию. В этих условиях опять хочется сладкого... И так человек удовлетворяет потребность в нем другими продуктами, например булками, бананами и так далее. В итоге набирается вес", – объяснила Королева.

Она уточнила, что эритрит – более безопасный для здоровья заменитель, так как на него не так сильно реагирует инсулярный аппарат поджелудочной железы.



Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог В целом к любым подсластителям нужно относиться с осторожностью. Лучше всего есть сахар в составе натуральных, природных продуктов: фруктов, ягод, овощей, меда. Или же отдать предпочтение кленовому, финиковому сиропам, сиропу агавы.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, что шоколадная монодиета опасна для сердечно-сосудистой и нервной систем, а также ухудшает общее самочувствие и внешний вид. За один день такого рациона можно получить 500–700 килокалорий – этого недостаточно для поддержания здоровья организма. Врач отметила, что на шоколадной диете вес снижается из-за потери жидкости и мышц, но процент жировой ткани растет.