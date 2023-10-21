Характерные для зимы температуры придут в столичный регион с 25 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Характерные для метеорологической зимы температуры придут в столичный регион со среды, 25 октября. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к нулю. Об этом написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил синоптик, в понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла. Температура воздуха на короткое время повысится до 6–11 градусов, но уже во вторник, не поднимется выше 5 градусов. В начале недели в столичном регионе ожидаются очаговые осадки и локальная гололедица.

"Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже ноля градусов, а о тепле можно забыть до мая", – сообщил синоптик.

Ранее москвичам рассказали о погоде на выходные. В субботу, 21 октября, столбики термометров покажут 2–4 градуса. По информации синоптиков, будет пасмурно и прохладно. В воскресенье 22 октября днем местами ожидается дождь, будет облачно с прояснениями. Воздух вновь прогреется до 2–4 градусов. Ночью прогнозируются заморозки, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов.