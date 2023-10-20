20 октября, 19:50Город
Городские службы Москвы следят за состоянием дорог в связи с ночными заморозками
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городские службы Москвы следят за состоянием улично-дорожной сети по причине ожидаемых ночью заморозков. Об этом заявили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", – сказано в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства также добавили, что при необходимости будет осуществлена противогололедная обработка.
Кроме того, в службе порекомендовали владельцам личного транспорта быть повнимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом там также посоветовали автомобилистам воздержаться от поездок на машине, если не успели сменить резину с летней на зимнюю.
Ранее госкомпания "Автодор" призвала автомобилистов в Москве быть внимательнее на дорогах из-за мокрого снега и дождя. Опасные погодные явления ожидаются в ночь с 20 на 21 октября и до утра в Москве, Московской, Тверской и Новгородской областях.
Комплекс горхозяйства предупредил о возможной гололедице в столице 21–22 октября
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