Городские службы Москвы следят за состоянием дорог в связи с ночными заморозками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы Москвы следят за состоянием улично-дорожной сети по причине ожидаемых ночью заморозков. Об этом заявили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", – сказано в сообщении.

В столичном комплексе городского хозяйства также добавили, что при необходимости будет осуществлена противогололедная обработка.

Кроме того, в службе порекомендовали владельцам личного транспорта быть повнимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом там также посоветовали автомобилистам воздержаться от поездок на машине, если не успели сменить резину с летней на зимнюю.

Ранее госкомпания "Автодор" призвала автомобилистов в Москве быть внимательнее на дорогах из-за мокрого снега и дождя. Опасные погодные явления ожидаются в ночь с 20 на 21 октября и до утра в Москве, Московской, Тверской и Новгородской областях.

Комплекс горхозяйства предупредил о возможной гололедице в столице 21–22 октября