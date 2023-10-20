"Автодор" призвал столичных водителей быть внимательными из-за мокрого снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госкомпания "Автодор" призвала автомобилистов в Московском регионе быть внимательнее на дорогах из-за мокрого снега и дождя. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Опасные погодные явления ожидаются в ночь с 20 на 21 октября и до утра в Москве, Московской, Тверской и Новгородской областях. Поэтому в "Автодоре" призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Кроме того, в это время в Москве ожидается гололедица, сообщили в комплекса городского хозяйства столицы.

Как сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, снег в столице может выпасть уже во второй половине следующей недели.

23 октября в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов. Однако уже в среду, 25 октября, температура воздуха опустится до -1 до -3 градусов.

Комплекс горхозяйства предупредил о возможной гололедице в столице 21–22 октября