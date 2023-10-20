Москвичей предупредили о гребне высокого давления в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гребень высокого атмосферного давления ожидается в Москве в выходные дни, а после этого к столичному региону подойдет циклон, характеризующийся низким давлением. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, сейчас погода в Москве соответствуют норме. При этом синоптик спрогнозировал в субботу облачную погоду без осадков. Температура воздуха, по его словам, прогреется до 2–4 градусов тепла.

Также Цыганков добавил, что ночь на воскресенье будет самой холодной на этой неделе: столбики термометра опустятся до минус 2–4 градусов. Кроме того, ожидается гололедица, а во второй половине дня выпадет мокрый снег.

"В ночь на понедельник ожидается температура до пяти градусов тепла, по области – местами до нуля. Возможен сильный дождь", – подытожил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил москвичей о смене ветра на северо-восточный, понижении температуры воздуха и росте давления в конце недели.

Также синоптик сказал, что в ночь на воскресенье ожидается мороз. По словам Шувалова, минусовые температуры продержатся примерно 1–2 дня.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице в ночь на 21 октября