15 января, 20:57

Экономика

Дочь миллиардера Керимова инициировала разбирательство против Швейцарии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Дочь миллиардера Сулеймана Керимова, Гульнара, стала инициатором первого в мире инвестиционного спора против Швейцарии из-за санкций. Об этом сообщило адвокатское бюро Asari Legal.

Данная организация выступает в роли представителя интересов Керимовой. Сам арбитражный процесс основан на Соглашении между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанном 1 декабря 1990 года.

Уточняется, что спор касается защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкций.

"Дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики", – указали в бюро.

В конце декабря 2025 года Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к 19-му пакету санкций Евросоюза против России. Документ ввел запрет на поставку унитазов, биде и другой сантехники, а также ограничения на иностранные компании, российские банки и криптобиржи.

Уже в январе 2026-го Швейцария, вновь последовав за Евросоюзом, добавила в списки антироссийских санкций 5 физлиц, 4 организации и 41 судно. Расширение перечня санкций коснулось лиц, которые якобы связаны с так называемым теневым флотом.

