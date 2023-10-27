Дополнительные поезда запустят между Москвой и Брянской областью в ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дополнительные пассажирские поезда назначили между Москвой и Брянской областью в период ноябрьских праздников. Это связано с увеличением спроса на поездки. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что поезда из столицы отправятся 3 ноября: № 201 Москва – Новозыбков (отправление в 21:35 по московскому времени), № 203 Москва – Новозыбков (отправление в 23:20). Поезд № 207 Москва – Брянск (отправление в 00:41) запланирован на 4 ноября.

В обратном направлении поезда будут курсировать 6 ноября: № 108 Брянск – Москва (отправление в 16:30, 5 ноября его не будет), № 202 Новозыбков – Москва (отправление в 17:51), № 204 Новозыбков – Москва (отправление в 22:27), а также 7 ноября: № 208 Брянск – Москва (отправление в 00:41).

В сообщении напомнили, что купить билеты, ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что компания назначила более 250 дополнительных поездов на предстоящие ноябрьские праздники. В частности, поезда будут ходить будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест.

До этого глава РЖД Олег Белозеров заявил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланирован до 2030 года. Уточняется, что линия позволит эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодняшний день в России подобных дорог нет.

РЖД назначат более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные