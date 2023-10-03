03 октября, 17:25Транспорт
РЖД назначили более 250 дополнительных поездов на ноябрьские праздники
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компания "Российские железные дороги" назначила свыше 250 дополнительных поездов на предстоящие ноябрьские праздники. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.
Речь идет о поездах дальнего следования. В этом году их будет на 10% больше, чем в прошлом. Наибольшая загруженность прогнозируется 3 и 6 ноября.
"Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест. Из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород, Анапу", – говорится в публикации.
Как отметили в РЖД, дополнительные составы будут также предусмотрены на следующих направлениях:
- Петрозаводск – Псков;
- Кисловодск – Ростов-на-Дону;
- Уфа – Имеретинский Курорт;
- Тюмень – Оренбург;
- Воронеж – Казань.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован до 2030 года. Уточняется, что линия позволит эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодняшний день в России подобных дорог нет.
ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.
В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали
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