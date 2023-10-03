РЖД назначили более 250 дополнительных поездов на ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Компания "Российские железные дороги" назначила свыше 250 дополнительных поездов на предстоящие ноябрьские праздники. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.

Речь идет о поездах дальнего следования. В этом году их будет на 10% больше, чем в прошлом. Наибольшая загруженность прогнозируется 3 и 6 ноября.

"Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест. Из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород, Анапу", – говорится в публикации.

Как отметили в РЖД, дополнительные составы будут также предусмотрены на следующих направлениях:

Петрозаводск – Псков;

Кисловодск – Ростов-на-Дону;

Уфа – Имеретинский Курорт;

Тюмень – Оренбург;

Воронеж – Казань.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил , что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован до 2030 года. Уточняется, что линия позволит эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодняшний день в России подобных дорог нет.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.



В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали