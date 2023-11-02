В России предложили крутить соцролики о бойцах СВО перед фильмами в кинотеатрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед показом фильмов в российских кинотеатрах могут начать транслировать патриотическую рекламу, в том числе с участниками СВО, сообщает ТАСС.

Группа депутатов направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с предложением рассмотреть вопрос об увеличении обязательного предела годового объема такой рекламы с 5 до 10%.

По словам парламентариев, увеличение предела годового объема позволит еще шире освещать и поддерживать благотворительную и иную социально ориентированную деятельность. Кроме того, указанная инициатива позволит продемонстрировать успехи участников спецоперации с передовой не только на ТВ, но и в кинотеатрах.

Инициаторы предложения отметили, что демонстрация социальных и новостных роликов с участием бойцов СВО будет отвечать не только потребностям в формировании духа патриотизма среди россиян и стратегическом воспитании молодежи, но и поставленным руководством страны задачам СВО.

Ранее Минпросвещения РФ одобрило идею демонстрировать в школах патриотические видео о спецоперации. Это предложение вынесла на обсуждение первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

До этого министерство предложило ветеранам СВО принимать участие в "Разговорах о важном". Первые уроки, посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября 2022 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей детей с младших классов.

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