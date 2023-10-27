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27 октября, 18:15

Культура

"Киноулица": Раиса Рязанова

"Киноулица": Раиса Рязанова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Раисой Рязановой культовый фильм "Москва слезам не верит" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Тверская, площадь Маяковского, Котельническая набережная, Воздвиженка, Гоголевский бульвар, улица Фотиевой.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснил, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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