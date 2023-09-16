"Золотая рыбка": Дина Корзун

Гостьей программы "Золотая рыбка" стала актриса Дина Корзун. Во время интервью она рассказала, почему, по ее мнению актерская школа упростилась, по какой причине она отводит важнейшую роль в своей жизни семье и как ее карьере помогла роль в фильме "Страна глухих".

Как актриса работала в сериале "Острые козырьки" и в других зарубежных проектах? И почему она не снимается в отрицательных ролях? Об этом и не только Дина Корзун рассказала Евгению Додолеву.

