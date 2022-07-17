Саратовской школе дали имя Олега Табакова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Саратовская школа № 18 получила имя народного артиста СССР Олега Табакова, который учился там в 1950–1953 годах, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент в четырехэтажном здании образовательного учреждения идет ремонт после пожара, который произошел в 2021 году.

Врио главы региона Роман Бусаргин отметил, что фасад здания уже готов, в ближайшее время специалисты начнут благоустраивать территорию. В настоящее время в помещениях продолжается отделка.

" С 1 сентября школа, которая теперь носит имя великого артиста, будет открыта. В обновленные учебные классы пойдут 600 детей, в том числе 52 первоклассника", – сообщил он.

Ранее в Москве на Малой Сухаревской площади открыли посвященную Олегу Табакову скульптурную композицию. Автором скульптуры стал народный художник РФ Александр Рукавишников.

На пресс-конференции, приуроченной к открытию композиции, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что на "Атом Солнца" нанесена фраза Табакова – "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается".

Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он скончался в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.