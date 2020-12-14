В Москве открыли посвященную Олегу Табакову скульптурную композицию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли на Малой Сухаревской площади, сообщает Агентство "Москва".
На пресс-конференции, приуроченной к открытию композиции, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что на "Атом Солнца" нанесена фраза Табакова – "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается".
"Виктор Розов когда-то сказал, увидев Табакова в спектакле, что этот молодой человек проглотил атом Солнца. "Атом Солнца" – это талант, которым он делился всегда с целым миром, и вот мы задумали вот такую композицию", – сказал Машков.
Автором скульптуры стал народный художник РФ Александр Рукавишников. Скульптурная группа находится рядом с Театром Олега Табакова.
Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он скончался в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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