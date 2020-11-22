Дептранс попросил пассажиров не трогать статуи на станции метро "Площадь Революции"

Фото: Дептранс Москвы
Департамент транспорта обратился к пассажирам столичного метрополитена с просьбой загадывать желания, не прикасаясь к статуям на станции метро "Площадь Революции". Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В Дептрансе рассказали: уже много поколений жителей Москвы загадывают желания, касаясь скульптур на этой станции. Существует легенда, что прикосновение к носу собаки пограничника принесет успех в учебе, а если потереть флажок матроса-сигнальщика, то день обязательно будет удачным.
"За многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь – многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик", – поделилась в департаменте.
В ведомстве напомнили, что статуи авторства Матвея Манизера появились на "Площади Революции" еще в 1938 году, потом – во время войны – их эвакуировали, а после нее вернули скульптуры на прежнее место.
Если москвичи будут загадывать желания, не прикасаясь к скульптурам, их волшебство сохранится для будущих поколений, рассказали в департаменте.
"Обещаем, статуи будут вам благодарны, и все точно сбудется", – заключили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют открыть для пассажиров в конце декабря.
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