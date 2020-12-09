Скульптуру "Литейщик и кузнец" отреставрировали в усадьбе купцов Котовых

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Специалисты завершили реставрацию скульптуры "Литейщик и кузнец" в усадьбе купцов Котовых в столичном районе Якиманка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, специалисты очистили фигуры от загрязнений, заделали трещины и разошедшиеся швы, восполнили утраченные элементы.
"Так, для фигуры литейщика по авторским образцам изготовили изложницу и ковш, восполнили недостающие детали памятника, такие как руки, части ног, элементы одежды. Для кузнеца воссоздали по историческим фотоматериалам молоток в руке, по сохранившимся частям – наковальню", – приводятся в материале слова Емельянова.
Отмечается, что реставрационные работы контролировались Мосгорнаследием. С 4 декабря скульптура вновь украшает пилоны ворот усадьбы Котовых.
В октябре стало известно, что в Москве отреставрируют флигель усадьбы Снегирева. Этот памятник архитектуры располагается на улице Плющихе. В департаменте культурного наследия подчеркнули, что при работе особое внимание уделят элементам фасадов и внутренней отделке.
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