Скульптуру "Литейщик и кузнец" отреставрировали в усадьбе купцов Котовых

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты завершили реставрацию скульптуры "Литейщик и кузнец" в усадьбе купцов Котовых в столичном районе Якиманка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, специалисты очистили фигуры от загрязнений, заделали трещины и разошедшиеся швы, восполнили утраченные элементы.

"Так, для фигуры литейщика по авторским образцам изготовили изложницу и ковш, восполнили недостающие детали памятника, такие как руки, части ног, элементы одежды. Для кузнеца воссоздали по историческим фотоматериалам молоток в руке, по сохранившимся частям – наковальню", – приводятся в материале слова Емельянова.

Отмечается, что реставрационные работы контролировались Мосгорнаследием. С 4 декабря скульптура вновь украшает пилоны ворот усадьбы Котовых.

В октябре стало известно, что в Москве отреставрируют флигель усадьбы Снегирева. Этот памятник архитектуры располагается на улице Плющихе. В департаменте культурного наследия подчеркнули, что при работе особое внимание уделят элементам фасадов и внутренней отделке.

