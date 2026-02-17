Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности РФ на Украине

Фото: depositphotos/adameq2

Военная авиация Польши была поднята в воздух в связи с наблюдаемой активностью российской авиации, связанной с ударами по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования вооруженных сил республики.

Также в ведомстве добавили, что наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки Польши приведены в состояние готовности. Это якобы необходимо для обеспечения безопасности в районах, граничащих с "уязвимыми территориями".

Кроме того, представители командования подчеркнули, что принятые меры носят превентивный характер.

Аналогичный случай произошел 3 февраля. Тогда в воздух были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а также приведены в боевую готовность наземные системы ПВО страны.