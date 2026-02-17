Борт делегации России вошел в воздушное пространство Европы на пути в Женеву

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEI ILNITSKY

Самолет с российской делегацией, направляющийся на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве, вошел в воздушное пространство Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По его данным, Ил-96 специального летного отряда "Россия" после вылета из московского аэропорта Внуково уже пролетел над Абхазией и Турцией, Черным и Средиземным морями.

В настоящее время самолет находится в воздушном пространстве Италии. В него борт вошел примерно около 06:47 по московскому времени. Всего полет по маршруту Москва – Женева составит около 9 часов.

Третий раунд переговоров с участием России, США и Украины пройдет в Женеве 17–18 февраля. По данным СМИ, украинская делегация уже прибыла в швейцарский город.

Американский президент Дональд Трамп назвал предстоящую встречу важным дипломатическим событием. Он также считает, что переговоры будут "простыми".