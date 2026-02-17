Форма поиска по сайту

17 февраля, 07:25

Политика

Трамп заявил об экологической катастрофе в столичном регионе США

Фото: ТАСС/EPA POOL/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в американском столичном регионе из-за попадания огромной массы нечистот в реку Потомак. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, в реке происходит масштабная экологическая катастрофа. Он возложил ответственность за инцидент на губернатора штата Мэриленд.

По имеющимся данным, прорыв канализационной системы привел к сбросу в водоем, протекающий через Вашингтон, сотен тысяч тонн сточных вод.

Трамп раскритиковал работу местных властей, заявив, что они не способны справиться с последствиями аварии. В связи с этим он поручил профильным федеральным службам взять под контроль координацию работ по ликвидации разлива.

По данным американских СМИ, утечка началась в январе 2026 года и уже признана одной из крупнейших в истории страны. Сообщается о попадании в реку более 900 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Ранее стало известно, что загрязнение Средиземного моря в Аланье достигло опасных масштабов. Это создает серьезную угрозу как для морской флоры и фауны, так и для здоровья людей. При этом проблема загрязнения прибрежных вод связана не только с туризмом, но также с попаданием в море сельскохозяйственных отходов и климатическими изменениями.

политикаэкологияза рубежом

