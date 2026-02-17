Сальдо предложил генсеку ООН лично посетить улицы Херсонской области

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Глава Херсонской области Владимир Сальдо предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу совершить личный визит в регион. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

В конце января Гутерреш высказал позицию, согласно которой ООН не рассматривает возможность применения принципа самоопределения народов к этому региону. В МИД РФ это заявление назвали "диким выводом".

Комментируя данную ситуацию, Сальдо призвал генсека покинуть "комфортный кабинет за океаном" и посетить Херсонщину, чтобы лично пообщаться с местными жителями. По его мнению, такой шаг позволил бы получить объективное представление о ситуации в области.

"Если не боится – готовы организовать визит и обеспечить полную безопасность", – заявил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что личная встреча и возможность увидеть все своими глазами могли бы снять многие вопросы.

Ранее руководство Херсонской области заявило о готовности обеспечить миссии ООН доступ в Хорлы для проведения расследования теракта, совершенного украинскими военными. При этом, несмотря на готовность региона предоставить такой доступ, заинтересованности у международной организации в расследовании теракта в администрации не видят.