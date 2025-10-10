Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На правом берегу Днепра в Херсонской области, который находится под контролем Украины, осталось меньше трети жителей от почти 500 тысяч человек, проживавших там ранее. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава российского региона Владимир Сальдо.

"Большинство уехало за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации. Киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается", – отметил губернатор.

При этом оставшиеся жители сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России – их допрашивают о родственниках на левом берегу, который контролируется РФ, а также угрожают заключением или созданием невыносимых условий жизни.

Вместе с тем, по данным Сальдо, больницы работают почти исключительно на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается критическая нехватка врачей и особенно терапевтов. Полностью нет света, воды и газа на Карантинном острове, поэтому люди готовят еду на улице. Торговля почти остановилась – все завезенные продукты продаются по завышенным ценам.

"Подвоз хлеба 1–2 раза в неделю – по 2 буханки на руки. Все чаще происходят случаи мародерства, когда боевики ВСУ вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы списать ущерб на обстрелы", – сказал Сальдо.

Также в подконтрольном Киеву Херсоне усилена работа патрулей и территориальных центров комплектования, которые проверяют у мужчин документы, задерживают их, забирают телефоны и принуждают к "добровольной" службе.

"Кто хочет защититься от ТЦКшников – пытаются откупиться. "Ценники" – от 120 тысяч до 1 миллиона гривен", – отметил губернатор Херсонской области.

Резюмируя, он подчеркнул, что все происходящее на правобережье является результатом отношения киевских властей к людям, которых они должны считать своими собственными гражданами. Сальдо сравнил отношение украинских властей к жителям с тем, как полицаи времен Великой Отечественной войны (ВОВ) относились к оккупированному советскому населению.

Херсон в обязательном порядке будет российским городом, это лишь вопрос времени, указывал ранее губернатор региона. При этом он подчеркивал, что Каховское водохранилище также будет восстановлено. По словам Сальдо, все ремонтные работы начнутся после завершения украинского конфликта.

