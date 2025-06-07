Губернатор Сальдо рассказал, что получил от провокаторов фото его затопленного дома

Фото: kremlin.ru

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские провокаторы в преддверии второй годовщины подрыва ВСУ Каховской ГЭС прислали ему кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне.

"Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым, чтобы показать мне, что и мой дом затоплен", – цитирует губернатора РИА Новости.

Сальдо также напомнил, что украинские войска разрушили плотину ГЭС ударами РСЗО HIMARS, которой нет у армии России. В связи с этим любые попытки Украины переложить вину за уничтожение станции на РФ являются лишь пропагандистскими уловками.

6 июня 2023 года украинские военнослужащие нанесли удар по Каховской ГЭС. Это привело к уничтожению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

В результате разрушения станции серьезно пострадала экология. Подтопление смыло сельскохозяйственные поля на территориях, пролегающих вдоль Днепра. В результате трагедии погибли 57 человек, еще 175 понадобилась госпитализация.

Полностью устранить последствия подтопления удалось только в ноябре 2023-го. Воду полностью откачали, вновь начала работать связь, также было восстановлено газоснабжение и водоснабжение. Позже был расчищен мусор и выполнена санитарная обработка.