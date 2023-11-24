Сальдо сообщил о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

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Последствия подтопления из-за разрушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) плотины Каховской ГЭС полностью устранены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как он утверждает, на данный момент воду откачали полностью из 22 населенных пунктов. Также, помимо откачки воды, на улицах убрали мусор и выполнили санитарную обработку территорий. Кроме того, была восстановлена связь, а еще специалистам практически удалось вернуть газоснабжение и водоснабжение.

"В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 миллионов рублей", – заключил глава региона.

Теракт на Каховской ГЭС произошел 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Владимир Путин на встрече с Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.



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