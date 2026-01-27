В Госдуме допустили блокировку ряда статей "Википедии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-энциклопедия "Википедия" в ближайшие год или два может подвергнуться частичной блокировке в России. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат объяснил возможные меры искажением в статьях исторических и других фактов.

"Уже очевидно, что в России (сложилось. – Прим. ред.) отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято", – приводит слова Свинцова ТАСС.

По его мнению, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, относящихся "к истории России в целом". При этом депутат отметил объективные сложности, которые могут возникнуть при создании аналога такого ресурса, особенно если он будет международным.

Ранее сообщалось, что компания – владелец "Википедии" не выполнила законные требования Роскомнадзора и не удалила с сайта 232 противоправных материала. В частности, в открытом доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности, информация о вовлечении детей в совершение противоправных действий и другой запрещенный контент.