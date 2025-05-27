"Википедия" проигнорировала требование удалить 232 противоправных материала

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Компания – владелец онлайн-энциклопедии "Википедия" не выполнила законные требования Роскомнадзора и не удалила с сайта 232 противоправных материала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Роскомнадзора, после начала специальной военной операции администрация "Википедии" заняла антироссийскую позицию и игнорирует требования удалить противоправный контент, в том числе 133 статьи, которые содержат фейки о ходе СВО.

Кроме того, в открытом доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности, информация о вовлечении детей в совершение противоправных действий, а также материалы об изготовлении взрывчатых веществ и другой запрещенный контент.

Ранее стало известно, что сумма штрафов "Википедии" в России за противоправный контент превысила 41 миллион рублей. В частности, у площадки растут штрафы за распространение фейков. Их сумма за 2024 год и первый квартал 2025-го составила 12,5 миллиона рублей.