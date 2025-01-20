"Польское радио": экс-премьер Польши пытался подтвердить личность с помощью "Википедии"

Фото: РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который прибыл на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, пытался попасть на демонстрацию на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, подтвердив свою личность при помощи страницы на "Википедии". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщила радиостанция, когда к политику подошли американские военные, у него, предположительно, не было с собой официального приглашения или документов, удостоверяющих личность.

Кадры инцидента быстро попали в социальные сети.

СМИ не сообщили, смог ли в итоге экс-премьер попасть на арену, но комментаторы стали высмеивать Моравецкого.

Между тем Владимир Путин обсудил тему предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он отметил, что в России видят заявление Трампа и его администрации о желании восстановить прямые контакты с Россией, которые ранее были прерваны.

Российский президент добавил, что страна всегда открыта к диалогу по конфликту на Украине, и поздравил избранного президента США со вступлением в должность.

В свою очередь, СМИ сообщают, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится не раньше марта 2025 года. Предшествовать встрече на высшем уровне, по словам источников, будет телефонный разговор лидеров стран.