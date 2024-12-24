Маск призвал перестать отправлять пожертвования "Википедии"

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Американский предприниматель Илон Маск выступил с призывом о прекращении пожертвований в адрес онлайн-энциклопедии "Википедия". Причиной для этого он назвал редакционную политику портала.

"Прекратите отправлять пожертвования <...>, пока они не восстановят баланс полномочий редактирования", – высказался бизнесмен на своей странице в социальной сети X.

Его заявление стало комментарием к публикации, которая гласит, что в период с 2023 по 2024 год "Википедия" направила более 50 миллионов долларов от общего бюджета на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ранее Маск задался вопросом о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Он поинтересовался у пользователей соцсетей, видел ли кто-нибудь его в последнее. Так предприниматель отреагировал на другой пост, который касался политической активности американского лидера.