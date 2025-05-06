"Известия": сумма штрафов "Википедии" за противоправный контент превысила 41 млн руб

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Сумма штрафов онлайн-энциклопедии "Википедия" в России за противоправный контент превысила 41 миллион рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, у площадки растут штрафы за распространение фейков. Их сумма за 2024 год и первый квартал 2025-го уже составила 12,5 миллиона рублей. При этом "Википедия" продолжает игнорировать требования Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что после начала СВО администрация "Википедии" в лице компании Wikimedia Foundation, Inc. занимает антироссийскую позицию. Сейчас в онлайн-энциклопедии неудаленными остаются 229 противоправных материалов, из которых 133 содержат фейки о ходе спецоперации.

"В доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности; информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (руфинг, зацепинг); материалы об изготовлении взрывчатых веществ; суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент", – добавили в пресс-службе РКН.

Кроме того, против онлайн-энциклопедии выступил федеральный прокурор американского округа Колумбия Эдвард Мартин. Он обвинил "Википедию" в искажении информации, манипулировании фактами и переписывании исторических событий и данных о политиках. В связи с этим ресурс могут лишить статуса некоммерческой организации, который освобождает от налоговых льгот.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых призывалось совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях. Требования направил Роскомнадзор, однако мессенджер не стал выполнять их.

До этого Федеральная служба судебных приставов России взыскала часть денежных средств со счета компании Google после истечения 60 дней с момента назначения административного штрафа на сумму более 8 миллиардов рублей.