РФ взыскала с Google 8 млрд рублей в счет части неоплаченного штрафа

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала часть денежных средств со счета компании Google после истечения 60 дней с момента назначения административного штрафа на сумму более 8 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы административного дела сообщает ТАСС.

Штраф был наложен за уклонение от уплаты ранее вынесенных штрафов.

"Гугл ЛЛС (Google LLC) штраф не был оплачен, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении (статья 20.25 КоАП РФ). Извещение Гугл ЛЛС (Google LLC) было направлено через личный кабинет Роскомнадзора", – говорится в судебных документах.

Штраф был частично списан с ООО "Гугл". Апелляционная инстанция напомнила юристам компании, что на основании двух решений арбитражных судов по делу о банкротстве Google LLC ее представителем было признано ООО "Гугл". После введения процедуры наблюдения российская дочка компании также была признана банкротом.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.

В начале 2025 года столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере более 8 миллиардов рублей. Такое решение принято из-за уклонения компании от уплаты предыдущего штрафа.

