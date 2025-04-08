Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить каналы с призывами к терактам в РФ

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых призывалось совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Требования об удалении телеграм-каналов направил руководству мессенджера Роскомнадзор. Уточняется, что администраторы каналов призывали к совершению терактов в РФ для того, чтобы помочь украинским войскам.

Однако в Telegram не стали выполнять требования российского регулятора, в связи с чем суд принял решение о назначении штрафа.

Ранее канал "ВЧК-ОГПУ" (признан иноагентом в РФ) стал недоступен в Telegram у ряда пользователей. В РКН объяснили, что в телеграм-канале была выявлена информация, которая не соответствует действительности, а также сведения, имеющие экстремистский характер. При этом вопрос о причинах блокировки в ведомстве посоветовали задать администрации Telegram.

В марте Федеральная служба судебных приставов России взыскала часть денежных средств со счета компании Google после истечения 60 дней с момента назначения административного штрафа на сумму более 8 миллиардов рублей.