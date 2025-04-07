В РФ допустили полную блокировку зарубежных хостингов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России в ближайшие несколько лет зарубежные хостинги могут быть полностью заблокированы в случае неоднократного нарушения ими российского закона, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем телеграм-канале.

"Блокировка Роскомнадзором сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", может быть только первым шагом в работе по ограничению их деятельности на территории России", – отметил депутат.

Немкин обратил внимание, что в работе иностранных хостингов уже наблюдаются масштабные сбои. По его словам, это должно стать "тревожным" сигналом для бизнеса, который зависим от стабильного доступа к ресурсам иностранных хостингов. Однако при этом депутат указал, что бизнес продолжает верить в надежность работы зарубежных провайдеров.

В последний раз массовый сбой в Рунете произошел в конце марта. Тогда пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, приложений банков, мобильных операторов и интернет-провайдеров.

В РКН пояснили, что причиной сбоев стало использование отечественными компаниями иностранной серверной инфраструктуры. В связи с этим им посоветовали перейти на ресурсы российских провайдеров.

Спустя время Роскомнадзор предупредил, что может ограничить доступ к зарубежным провайдерам хостинга из-за рисков для российских ресурсов. В ведомстве пояснили, что часть иностранных компаний не выполнила требования закона , определяющего порядок предоставления оператором связи сведений для определения средства связи и пользовательского оборудования в Сети в России.

Инициатива также подразумевала сбор данных о сетевых адресах, взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и подачу заявки на включение в реестр провайдеров хостинга. Однако иностранные провайдеры проигнорировали это требование, продолжив оказывать свои услуги для российских организаций. В частности, речь идет о компаниях, которые подлежат "приземлению".

