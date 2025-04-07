РКН предупредил о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров хостинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор может ограничить доступ к зарубежным провайдерам хостинга из-за рисков для российских ресурсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале апреля РКН принял закон, устанавливающий порядок предоставления оператором связи информации для определения средства связи и пользовательского оборудования в Сети на территории России.

Инициатива также подразумевает сбор информации о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам, взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и подачу заявки на включение в реестр провайдеров хостинга.

Как пояснили в ведомстве, часть зарубежных компаний не выполнили эти требования, продолжив оказывать свои услуги для российских организаций. В частности, речь идет о компаниях, которые подлежат "приземлению". На данный момент в этот список включены 12 иностранных хостинг-провайдеров.

При этом в РКН также предупредили и отечественные организации, которые размещают свои ресурсы на зарубежных хостинг-провайдерах, – они могут столкнуться с серьезными рисками.

Например, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент прекратить сотрудничество с владельцем ресурса по политическим причинам или в соответствии с внутренними решениями компании. В результате сайт может стать недоступным для пользователей.

Кроме того, информация на этих серверах не всегда надежно защищена от несанкционированного доступа, что может поставить под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса. В Роскомнадзоре пояснили, что утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям.

Более того, зарубежные провайдеры могут использовать ресурсы, размещенные на их платформах, для обхода блокировок, в том числе для распространения запрещенного контента. Это повышает вероятность блокировки сайта в России.

Вместе с тем ведомство не может защитить такие сайты от DDoS-атак и других угроз, делая их уязвимыми для киберпреступлений. В связи с этим РКН рекомендовал размещать сайты на мощностях российских провайдеров, добросовестно выполняющих законы.

Помимо этого, в ведомстве озвучили сумму штрафов, наложенных на зарубежные компании-хостеры за невыполнение требований о локализации, – она уже превысила 402 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что соответствующие компании обязаны выполнить требования Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ".

В частности, они обязаны:



открыть филиал, представительство или зарегистрировать российское юрлицо в стране;

разместить на своих сайтах форму обратной связи для пользователей РФ;

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с государственными органами.

Однако из-за невыполнения предписаний в 2023–2024 годах в отношении сайтов, принадлежащих иностранным хостинг-провайдерам, РКН вынес им запрет на поисковую выдачу и полностью ограничил доступ.

Проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры начали в связи с участившимися сбоями в работе различных сервисов.

Например, в конце марта в Рунете произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, приложений банков, мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Причиной неполадок в Роскомнадзоре назвали использование иностранной серверной инфраструктуры. Тогда ведомство порекомендовало российским компаниям использовать ресурсы отечественных хостинг-провайдеров.