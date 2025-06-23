"Википедия" оштрафована по делу о пропаганде нетрадиционных ценностей

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Таганский суд Москвы оштрафовал интернет-энциклопедию "Википедия" на 3 миллиона рублей. Причиной для этого стало распространение площадкой материалов, пропагандирующих ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-каналы.

При этом инстанция не стала уточнять, какие конкретно статьи или материалы послужили основанием для вынесения соответствующего решения.

Данный штраф стал очередным в серии мер, которые власти страны принимают в целях ограничения контента, имеющего отношение к запрещенному движению. Администрация ресурса еще не комментировала это решение суда.

Инстанция также наложила штраф в размере 3 миллиона рублей на компанию Wikimedia Foundation, которая владеет русскоязычной "Википедией". Поводом послужила пропаганда педофилии, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Вместе с тем компания – владелец онлайн-энциклопедии не выполнила требования Роскомнадзора и не удалила с сайта 232 противоправных материала. К ним относятся 133 статьи, которые содержат фейки о ходе СВО. Кроме того, в открытом доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности, информация о вовлечении детей в совершение противоправных действий, а также материалы об изготовлении взрывчатых веществ и другой запрещенный контент.

