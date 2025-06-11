Google оштрафован на 200 тыс руб за уклонение от наказания

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Мировой судья 422-го судебного участка столичного района Таганского оштрафовал американскую компанию Google на 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

Компанию признали виновной в правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Таким образом, протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на Google. О каком именно штрафе идет речь, в суде не раскрыли.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России взыскала часть денег со счета американской компании после истечения 60 дней с момента назначения административного штрафа на сумму более 8 миллиардов рублей.

Штраф был также наложен за уклонение от уплаты ранее вынесенных штрафов. В итоге сумму частично списали с фирмы "Гугл", которая на основании решений арбитражных судов является представителем Google.

