Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода банкротство российской "дочки" Google

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Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.

Российскую дочернюю компанию Google признали банкротом в октябре 2023 года. В конце августа в реестр требований кредиторов включили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основным голосующим кредитором в реестре является ФНС РФ с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Позже суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал с американской Google International LLC около 10 миллиардов рублей.