Cуд Москвы признал банкротом российскую "дочку" Google

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю компанию Google – ООО "Гугл". Компании открыли конкурсное производство. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Девятый арбитражный апелляционный суд ввел в ноябре по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства – наблюдение.

В конце августа, когда прошло первое собрание кредиторов компании, в реестр требований кредиторов включили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основным голосующим кредитором в реестре является Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

В сентябре в ООО "Гугл" обнаружили признаки преднамеренного банкротства, что является преступлением, согласно УК РФ.

В ситуации с корпорацией были рассмотрены блокировки российских ресурсов на YouTube и судебные тяжбы в РФ по удалению запрещенной информации. Подчеркивалось, что это было субъективное решение Google.

В мае 2022 года стало известно о намерении Google ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в этой корпорации. Позже ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

В августе этого года столичный суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google