05 сентября, 10:09Экономика
В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства
Фото: depositphotos/digidream
В российской "дочке" корпорации Google ООО "Гугл" обнаружили признаки преднамеренного банкротства. Об этом пишет RT со ссылкой на заключение временного управляющего компанией на портале "Федресурс".
Отмечается, что в ситуации с корпорацией были рассмотрены блокировки российских ресурсов на YouTube и судебные тяжбы в РФ по удалению запрещенной информации. Подчеркивается, что это было субъективное решение Google.
В материалах добавили, что признаки фиктивного банкротства ООО "Гугл" не выявлены.
Согласно УК РФ, преднамеренное банкротство является преступлением.
В мае 2022 года стало известно о намерении Google ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в этой корпорации. Позже ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.
В августе этого года столичный суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.
Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google
Читайте также