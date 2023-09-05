В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства

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В российской "дочке" корпорации Google ООО "Гугл" обнаружили признаки преднамеренного банкротства. Об этом пишет RT со ссылкой на заключение временного управляющего компанией на портале "Федресурс".

Отмечается, что в ситуации с корпорацией были рассмотрены блокировки российских ресурсов на YouTube и судебные тяжбы в РФ по удалению запрещенной информации. Подчеркивается, что это было субъективное решение Google.

В материалах добавили, что признаки фиктивного банкротства ООО "Гугл" не выявлены.

Согласно УК РФ, преднамеренное банкротство является преступлением.

В мае 2022 года стало известно о намерении Google ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в этой корпорации. Позже ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

В августе этого года столичный суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google