Мессенджер Discord оштрафован на 800 тысяч рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 800 тысяч рублей за неисполнение обязанностей организаторами сервиса обмена мгновенными сообщениями. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция постановила признать компанию Discord Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного одноименной статьей КоАП РФ.

Между тем сумма штрафов онлайн-энциклопедии "Википедия" в России за противоправный контент превысила 41 миллион рублей. В частности, у площадки растут штрафы за распространение фейков. Их сумма за 2024 год и первый квартал 2025-го уже составила 12,5 миллиона рублей.

При этом "Википедия" продолжает игнорировать требования Роскомнадзора.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых публиковались призывы к совершению терактов на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях. Роскомнадзор направил требования об удалении этих каналов, однако мессенджер не стал выполнять их.

