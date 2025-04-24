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24 апреля, 05:26

Технологии

Приставы в РФ начали принудительное взыскание с Apple штрафа в 12 млн рублей

Фото: 123RF/hanohiki

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с американской компании Apple 12 миллионов рублей неоплаченного штрафа за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом пишет ТАСС.

Материалы дела поступили приставам из мирового суда в Москве. Так как компания не оплатила штраф в установленный срок, судебные приставы открыли исполнительное производство 18 апреля и начали взыскание задолженности.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала компании Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 500 и 200 миллионов евро за нарушение правил конкуренции в Евросоюзе.

В свою очередь, Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за нарушения правил блокировки контента.

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