ЕК оштрафовала на 700 млн евро Apple и Meta за нарушение правил конкуренции

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Еврокомиссия оштрафовала компании Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 500 и 200 миллионов евро за нарушение правил конкуренции в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

В документе указано, что решение о штрафе было принято после диалога с компаниями, в ходе которого они могли высказать свои аргументы и точки зрения. Нарушения зафиксировали в соответствии с Законом о цифровых рынках ЕС.

Ранее Таганский суд Москвы сообщил, что в отношении Apple Distribution International Ltd. возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) через интернет.

В инстанцию поступил протокол об административном правонарушении против компании по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета").