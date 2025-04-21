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21 апреля, 06:55

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ТАСС: суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных погибших бойцов СВО

Суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных погибших бойцов СВО – СМИ

Фото: depositphotos/lucidwaters

Таганский суд Москвы признал американскую корпорацию Google виновной в разглашении личных данных российских военный, погибших во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Агентство отмечает, что основанием для возбуждения административного дела послужило размещение на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google, видео, содержащего запрещенные к распространению в соответствии законодательством РФ сведения о российских военнослужащих.

По итогам рассмотрения дела Таганский суд Москвы назначил Google штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых призывалось совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в России.

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