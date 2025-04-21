Суд оштрафовал Telegram за нарушения правил блокировки контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за нарушения правил блокировки контента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, говорится в публикации.

Ранее суд оштрафовал мессенджер на семь миллионов рублей. Причиной решения стал отказ удалить каналы, в которых содержались призывы совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в РФ.

До этого сервис бронирования гостиниц Hotels.com получил штраф в размере шести миллионов рублей из-за отказа локализовать персональные данные россиян.