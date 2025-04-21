21 апреля, 17:27Технологии
Суд оштрафовал Telegram за нарушения правил блокировки контента
Фото: 123RF/leungchopan
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за нарушения правил блокировки контента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, говорится в публикации.
Ранее суд оштрафовал мессенджер на семь миллионов рублей. Причиной решения стал отказ удалить каналы, в которых содержались призывы совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в РФ.
До этого сервис бронирования гостиниц Hotels.com получил штраф в размере шести миллионов рублей из-за отказа локализовать персональные данные россиян.