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05 марта, 12:32

Технологии

Суд оштрафовал Twitch и Zoom на 13 и 15 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch и американскую компанию Zoom Video Communications за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Корпорации обязали выплатить штрафы в размерах 13 и 15 миллионов рублей соответственно.

Немногим ранее под штрафные санкции подпал и мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ему предписали выплатить 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Вместе с тем мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube также были оштрафованы на 80 тысяч рублей каждый. Причиной стал отказ удалить персональные данные, полученные незаконно.

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