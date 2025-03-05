Суд оштрафовал Twitch и Zoom на 13 и 15 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch и американскую компанию Zoom Video Communications за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Корпорации обязали выплатить штрафы в размерах 13 и 15 миллионов рублей соответственно.

Немногим ранее под штрафные санкции подпал и мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ему предписали выплатить 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Вместе с тем мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube также были оштрафованы на 80 тысяч рублей каждый. Причиной стал отказ удалить персональные данные, полученные незаконно.