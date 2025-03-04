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04 марта, 21:01

Технологии

Суд оставил в силе штраф Google в размере 8 млрд рублей

Фото: depositphotos/wolterke

Суд в Москве оставил в силе штраф в размере 8 миллиардов рублей компании Google после рассмотрения апелляции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Решением Чертановского районного суда города Москвы постановление мирового судьи судебного участка № 235 района Нагорного Москвы о привлечении "Гугл ЛЛС" (Google LLC) к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 8 миллиардов 8 миллионов 684 тысяч 193 рублей 68 копеек оставлено – без изменения", – отмечается в сообщении.

Штраф в 8 миллиардов рублей был назначен компании 1 марта за неуплату штрафа в 4 миллиарда, который предъявили после невыплаченного взыскания в размере 2 миллиардов. Данная ситуация начала развиваться из-за решения Федеральной антимонопольной службы, установившей, что на видеохостинге YouTube, находящемся в собственности Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, на основании которых сервис блокирует аккаунты и публикуемый на них контент.

Кроме того, общая задолженность Google по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц превысила 21,5 миллиарда рублей.

В отношении корпорации открыто семь исполнительных производств на основании документов, поступивших из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора. На основании материалов Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств, по которым взыскивается более 324 миллионов рублей.

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