Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

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Какого-либо диалога между Роскомнадзором и американской корпорацией Google в настоящее время нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы РКН Вадима Субботина.

Аналогичная ситуация складывается и с руководством соцсети X – каких-либо изменений в отношениях не замечено. По словам Субботина, данные сервисы не нужны в России.

"Если возникнет в них необходимость, будем разбираться", – заявил замглавы ведомства.

Ранее стало известно, что судебные приставы принудительно взыскивают с Google LLC более 21,5 млрд рублей задолженности по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В отношении корпорации открыто семь исполнительных производств на основании документов, поступивших из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора.

Кроме того, на основании материалов Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств, по которым взыскивается более 324 млн рублей.