25 февраля, 03:52Технологии
Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google
Фото: depositphotos/wolterke
Какого-либо диалога между Роскомнадзором и американской корпорацией Google в настоящее время нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы РКН Вадима Субботина.
Аналогичная ситуация складывается и с руководством соцсети X – каких-либо изменений в отношениях не замечено. По словам Субботина, данные сервисы не нужны в России.
"Если возникнет в них необходимость, будем разбираться", – заявил замглавы ведомства.
Ранее стало известно, что судебные приставы принудительно взыскивают с Google LLC более 21,5 млрд рублей задолженности по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
В отношении корпорации открыто семь исполнительных производств на основании документов, поступивших из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора.
Кроме того, на основании материалов Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств, по которым взыскивается более 324 млн рублей.
Google ограничила для россиян возможность создания новых аккаунтов