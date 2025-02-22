Задолженность Google по решениям российских судов превышает 21,5 млрд рублей

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Судебные приставы принудительно взыскивают с американской компании Google LLC более 21,5 млрд рублей задолженности по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Об этом со ссылкой на материалы исполнительных производств сообщает ТАСС.

Согласно данным, в отношении Google открыто семь исполнительных производств на основании документов, поступивших из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора. Общая сумма взысканий по этим производствам превышает 21 млрд рублей.

Кроме того, на основании материалов Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств, по которым взыскивается более 324 млн рублей.

17 февраля столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Причиной для этого послужили опубликованные на видеохостинге YouTube ролики, среди которых присутствовала инструкция по сдаче в плен для российских участников спецоперации.

Между тем депутат Антон Горелкин рассказал, что Google необходимо восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право России, тогда у нее появится возможность снизить сумму штрафа.