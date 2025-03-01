Суд рассмотрит жалобу Google на штраф за неуплату другого взыскания

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Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в размере 8 миллиардов рублей, который был назначен компании за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного в свою очередь после невыплаченного взыскания в размере 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на служебные материалы.

В документах уточняется, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа в середине января.

Это произошло после того, как компания не выплатила 4 миллиарда 4 миллиона рублей. Решение о соответствующем взыскании один столичных судов вынес летом 2023 года. Причиной для этого также послужила неуплата штрафа, однако он был наложен на Google в связи с нарушением антимонопольного законодательства России.

Данная ситуация начала развиваться после решения Федеральной антимонопольной службы, которая пришла к выводу, что на видеохостинге YouTube, находящемся в собственности Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, на основании которых сервис блокирует аккаунты и публикуемый на них контент.

В связи с этим в 2022 году ведомство обвинило компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, размер которого превысил 2 миллиарда рублей.

Однако Google попыталась обжаловать это решение в арбитражных судах. Тем не менее эти попытки не принесли успеха. После этого компания стала добиваться отмены штрафов, назначенных после неуплаты первой санкции, в судах общей юрисдикции.

Между тем общая задолженность Google LLC по штрафам и другим судебным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц превысила 21,5 миллиарда рублей.

В отношении корпорации открыто семь исполнительных производств на основании документов, поступивших из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также из Роскомнадзора. На основании материалов Арбитражного суда Москвы открыто еще 16 исполнительных производств, по которым взыскивается более 324 млн рублей.

