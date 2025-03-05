Суд оштрафовал сервис бронирования Hotels.com на 6 млн рублей

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Суд в Москве оштрафовал на шесть миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. Об этом РИА Новости заявили в судебной инстанции.

Судья признал сервис виновным в совершении административного правонарушения, уточнила собеседница агентства.

Ранее за подобные нарушения были оштрафованы фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей, стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов и американская компания Zoom Video Communications на 15 миллионов.

До этого за неудаление персональных данных, полученных незаконно, штраф получили мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube. Каждый из них был оштрафован на 80 тысяч рублей.