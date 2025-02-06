Telegram оштрафован на 240 тысяч рублей за обнародование персональных данных

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных жителей России. Об этом сообщает РИА Новости .

Судья Алсу Адиятуллина назначила Telegram Messenger Inc. три штрафа по 80 тысяч рублей. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения по части пятой статьи 13.11 КоАП России, уточняется в сообщении.

Протокол в отношении мессенджера назначили после обращения одной из жительниц страны в Роскомнадзор. Женщина узнала, что в открытом доступе незаконно оказались личные данные граждан, такие как фамилии, имена, возраст и адреса проживания.

В начале января Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей в связи с отказом удалить каналы, в которых распространялась пропаганда "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и данные о продаже поддельных документов. В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора России об удалении соответствующих ресурсов, после чего ведомство направило организации Telegram Messenger Inc. уведомления об этом.

Накануне суд в Москве оштрафовал Discord на 2 миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Платформу признали виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных").