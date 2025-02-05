Мессенджер Discord оштрафован на 2 млн рублей

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Столичный суд оштрафовал платформу Discord на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Платформу признали виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных").

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей из-за отказа удалить каналы с пропагандой "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) и данные о продаже поддельных документов.

Требование об удалении материалов поступило в Роскомнадзор от первого заместителя генпрокурора РФ, после чего ведомство направило Telegram соответствующие уведомления. Позже в отношении мессенджера составили административный протокол.