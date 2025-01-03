Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей в связи с отказом удалить каналы, в которых распространялась пропаганда "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и данных о продаже поддельных документов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора России об удалении соответствующих ресурсов, после чего ведомство направило организации Telegram Messenger Inc. уведомления об этом, отмечается в одном из документов.

Спустя некоторое время против мессенджера составили протокол по статье КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". В связи с этим организации и назначили штраф.

В прошлый раз мессенджер был оштрафован по этой же причине в начале декабря. Размер взыскания тогда также составил 4 миллиона рублей.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за аналогичный отказ ограничить доступ к информации. До этого мессенджер также оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России.

